В Екатеринбурге начали мыть улицы

С наступлением тепла в Екатеринбурге службы благоустройства начали мыть улицы. Как сообщает пресс-служба мэрии, коммунальщики используют аппараты высокого давления. За вчерашний день для влажной уборки города рабочие использовали 74 кубометров воды. На улицы были выведены 169 единиц спецтехники, в том числе комбинированные машины, тракторы, самосвалы, погрузчики, подметальные машины и вакуумная техника. Работники собрали около 64 тонн мусора и грязи и вывезли более тысячи тонн снега на полигоны.

Сегодня работа по промывке улиц будет продолжена. «На улицы города выйдут 454 рабочих и 203 единицы спецтехники, в том числе 24 КДМ, 38 тракторов, 57 самосвалов, 2 аппарата высокого давления, 21 единица вакуумной техники, 13 подметальных машины «Скандия» и «Бродвей» и другая спецтехника», – рассказали в городской администрации. Весенняя погода установилась в Екатеринбурге с 12 марта. Днем температура воздуха поднимается до плюсовых значений, но ночью все еще слабые заморозки. В ближайшие выходные синоптики прогнозируют небольшое похолодание.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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