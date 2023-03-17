9 лет спустя: как в Екатеринбурге встретили воссоединение с Крымом (ВИДЕО)

Завтра, 18 марта, исполнится 9 лет со дня подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. «Новый День» решил вспомнить, как восприняли те исторические события жители Екатеринбурга.

Во время уличного опроса нашего агентства 17 марта 2014 года все респонденты заявили, что поддерживают воссоединение с полуостровом. А вот при оценке внешнеполитических последствий мнения горожан разделились. Некоторые допустили начало военного конфликта, другие заявили, что «младшие братья» поругаются, и на этом все закончится. Как это было – смотрите в видеоролике.

Опрос 17 марта 2014 года

Политологи, оценивая перспективы в 2014 году, склонялись к тому, что осложнения из-за Крыма возможны. «Если будет продолжаться неконструктивная политика со стороны Евросоюза и США, то это неблагоприятный исход для всех сторон. Россия также зависит от торговли с Западом. Конечно, наша страна может направить рынок в сторону Азии. Но на это требуется время, и это тоже чревато экономическими потрясениями», – говорил Андрей Кузнецов. «Крым не может ничего производить, и как часть России будет тащить экономику страны вниз. Политические последствия будут таковы: дальнейшее уничтожение свободы слова, подавление оппозиции, усиление пропаганды и другие элементы авторитаризма. Что касается Украины, то здесь есть предчувствие гражданской войны. Подобная ситуация, как в Крыму, сейчас развивается в Донецке, Херсоне и других восточных городах Украины. Думаю, что последствия будут очень плохими», – заявил Константин Киселев.



18 марта 2014 года, после подписания договора о воссоединении с Крымом, в Екатеринбурге прошел праздничный митинг. Поддержать жителей Крыма собрались около 5 тысяч уральцев. Акцию поддержали представители всех партий системной оппозиции, студенты, Российский союз ветеранов Афганистана. «Это общий праздник, мы приветствуем возвращение Крыма в состав Российской Федерации», «Мы должны сплотиться!», «Присоединение Крыма – это выбор народа!» – такие лозунги звучали со сцены. Собравшихся призвали поддержать крымчан в том числе и посещением курортов. Акция закончилась концертом, под первую песню – «Севастопольский вальс» – пришедшие поддержать крымчан начали расходиться.

Митинг 18 марта 2014 года

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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