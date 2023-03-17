Мэрия показала рестораторам, как правильно оформлять летники (ФОТО)

В преддверии весенне-летнего сезона городские власти Екатеринбурга напомнили рестораторам, как правильно и как неправильно оформлять летние веранды.

Как сообщили в пресс-службе администрации, с предпринимателями встретились замглавы Дмитрий Ноженко и руководитель Главархитектуры Руслан Габдрахманов. Чиновники заявили, что рекомендации по оформлению призваны не унифицировать летние кафе, а предусмотреть общие принципы их организации.

Например, летнее кафе ни в коем случае не должно мешать перемещению пешеходов. А если летнее кафе имеет зонтики, то рекомендуется придерживаться единой цветовой гаммы элементов. Также следует учитывать архитектурные особенности объектов, вблизи которых размещается кафе: например, у памятников конструктивизма не должны размещаться деревянные постройки «под избу», рекомендуется размещать легкие решения, а в парковой среде возможны решения с применением деревянных конструкций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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