российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 апреля 2023, 12:19 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Рестораны Екатеринбурга запускают сезон летних веранд (ФОТО)

В Екатеринбурге готовятся к открытию летние веранды. Первые конструкции летников кафе и ресторанов появились в центре города.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, сроки открытия летних веранд не регламентированы. Заведения самостоятельно принимают решения, когда клиентам можно предложить площадку на улице. Но владельцам общепита нужно согласовывать с администрацией города проект летней веранды, поскольку она является нестационарным торговым объектом. Так, в Екатеринбурге запрещено ставить летники на тротуарах и газонах. В 2023 году в городской комитет по товарному рынку поступило 15 заявлений о включении в схему размещения мест для летних веранд.

Добавим, что в марте администрация города давала рекомендации рестораторам, как нужно оформлять летние веранды. Например, придерживаться единого стиля, избегать слишком ярких цветов выдвижных маркиз и учитывать городскую среду, которая окружает летник.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Мэрия показала рестораторам, как правильно оформлять летники (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж, Экономика,