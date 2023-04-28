Рестораны Екатеринбурга запускают сезон летних веранд (ФОТО)

В Екатеринбурге готовятся к открытию летние веранды. Первые конструкции летников кафе и ресторанов появились в центре города.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, сроки открытия летних веранд не регламентированы. Заведения самостоятельно принимают решения, когда клиентам можно предложить площадку на улице. Но владельцам общепита нужно согласовывать с администрацией города проект летней веранды, поскольку она является нестационарным торговым объектом. Так, в Екатеринбурге запрещено ставить летники на тротуарах и газонах. В 2023 году в городской комитет по товарному рынку поступило 15 заявлений о включении в схему размещения мест для летних веранд.

Добавим, что в марте администрация города давала рекомендации рестораторам, как нужно оформлять летние веранды. Например, придерживаться единого стиля, избегать слишком ярких цветов выдвижных маркиз и учитывать городскую среду, которая окружает летник.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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