Два рейса в Сочи и один в Москву серьезно задерживаются в Кольцово

Туристы, которые собирались лететь из Екатеринбурга в Сочи, на несколько часов застряли в аэропорту Кольцово: рейс авиакомпании Nordwind задерживается на 11 часов, рейс «Победы» – на 4 часа. В Сочи сейчас туман.

Рейс авиакомпании Nordwind должен был вылететь в 08:40, теперь на табло значится время вылета 20:05. «Победа» планировала отправить пассажиров в 05:55, сейчас значится время 10:00. Кроме того, по непонятной причине «Победа» перенесла рейс в Москву: вместо семи утра пассажиры вылетят только в пять часов вечера.

«Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры. Прокуратура в аэропорту Кольцово организовала работу мобильной приемной», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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