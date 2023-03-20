Ситуация нормализовалась: утренние рейсы из Екатеринбурга в Сочи вылетают с небольшой задержкой

Ситуация в Сочи наконец нормализовалась, туман рассеялся, что позволило авиакомпаниям возобновить выполнение полетов. Утренние рейсы из Екатеринбурга вылетают с небольшими задержками.

По данным онлайн-табло Кольцово, в 06:12 (вместо 05:55) вылетал самолет «Победы», в 09:09 (вместо 07:25) – «Аэрофлота», в 09:45 (вместо 06:25) – «Икар», открыта регистрация и на более поздние вылеты.

Напомним, двое суток в Сочи был густой туман, аэропорт не принимал и не отправлял самолеты. Из Екатеринбурга отменились несколько рейсов, другие перенесли на более поздние даты. Кроме того, из-за задержек самолетов в Сочи были нарушены полетные цепочки и в другие города: вылеты осуществлялись с задержкой. Сейчас, судя по табло, ситуация нормализовалась.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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