В мэрии рассказали, когда начнут латать дыры на асфальте

В Екатеринбурге снег опять растаял вместе с асфальтом: на дорогах жуткие колеи и выбоины. В администрации города рассказали, как будет идти ямочный ремонт.

Согласно правилам, график по латанию ям не составляется, работы выполняют районные ДЭУ и прежде всего учитывают погодные условия. Ямы заделывают горячей битумной смесью и холодным асфальтом с помощью машин БЦМ – чтобы они начали работать, необходимы стабильные плюсовые температуры и отсутствие осадков. Обычно ремонт начинается в апреле. Отметим, синоптики пообещали Уралу теплый конец марта, но с осадками, в Екатеринбурге в среду возможен дождь.

Ранее «Новый День» писал, как выглядит весной одна из центральных улиц – Малышева. Там из-под асфальта проступили трамвайные рельсы – притом что их замуровали более 30 лет назад.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»