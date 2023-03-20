В мэрии рассказали, когда начнут латать дыры на асфальте

В Екатеринбурге снег опять растаял вместе с асфальтом: на дорогах жуткие колеи и выбоины. В администрации города рассказали, как будет идти ямочный ремонт.
Согласно правилам, график по латанию ям не составляется, работы выполняют районные ДЭУ и прежде всего учитывают погодные условия. Ямы заделывают горячей битумной смесью и холодным асфальтом с помощью машин БЦМ – чтобы они начали работать, необходимы стабильные плюсовые температуры и отсутствие осадков. Обычно ремонт начинается в апреле. Отметим, синоптики пообещали Уралу теплый конец марта, но с осадками, в Екатеринбурге в среду возможен дождь.
Ранее «Новый День» писал, как выглядит весной одна из центральных улиц – Малышева. Там из-под асфальта проступили трамвайные рельсы – притом что их замуровали более 30 лет назад.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
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