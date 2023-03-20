«Аэрофлот» вывезет из Сочи уральских пассажиров отмененных рейсов

Сегодня вечером состоится вывозной рейс «Аэрофлота» из Сочи в Екатеринбург, а ночью – по обратному маршруту. Авиакомпания вывезет пассажиров тех рейсов, которые были отменены 19 марта из-за тумана.

«20 марта «Аэрофлот» выполнит рейсы для вывоза пассажиров рейсов, отменённых из-за неблагоприятных метеоусловий. Рейс SU1786/1787 Сочи – Екатеринбург – Сочи. Вылет из Сочи в 21:00;т вылет из Екатеринбурга в 03:50 21.03, – сообщили в пресс-службе авиакомпании. – Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров. Также можно оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета». Вывозные рейсы организованы и для пассажиров из Москвы, Самары, Уфы. Напомним, из-за тумана в Сочи 18 и 19 марта многие авиарейсы были отменены, либо перенесены. К сегодняшнему утру ситуация стабилизировалась, из Кольцово самолеты вылетали с небольшими задержками.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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