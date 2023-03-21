В Свердловской области сменился руководитель СУ СКР (ФОТО)

В Следственном управлении СКР по Свердловской области сменился руководитель. Теперь вместо Михаила Богинского на этой должности работает полковник юстиции Анатолий Надбитов (пока в статусе и.о.).

«Михаил Вячеславович Богинский вышел на пенсию по выслуге лет. В настоящее время исполняет обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Дмитриевич Надбитов», – сообщили в СУ СКР.

Анатолий Надбитов родился в 1978 году в городе Лагани Республики Калмыкия. В 2000 году окончил Калмыцкий государственный университет по специальности «Правоведение». На следственной работе с сентября 2000 года. С 2011 по 2021 года работал заместителем руководителя СУ СКР по Республике Калмыкия. В июне 2021 года назначен на должность первого заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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