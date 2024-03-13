Главным следователем Свердловской области стал силовик из Челябинска (ФОТО)

В Свердловской области сменился руководитель управления Следственного комитета. Им стал полковник юстиции Константин Мирошниченко (пока в статусе и.о.). Прежний руководитель СУ СКР Анатолий Надбитов остается в управлении в должности первого заместителя начальника.

Как сообщается на сайте СУ СКР, Константин Мирошниченко в 1996 году окончил УрГЮА, в органах прокуратуры служил с декабря 1995 года, в том числе – в Катав-Ивановске, Миассе, Челябинске, Каслях.

С 2011 года Мирошниченко работал в должности заместителя руководителя СУ СКР по Челябинской области. 9 января 2023 года назначен на должность заместителя руководителя СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, до сегодняшнего дня и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области работал полковник юстиции Анатолий Надбитов. Год назад он сменил на этом посту Михаила Богинского.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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