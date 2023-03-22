Сегодня Госдума примет заявление о геноциде народов СССР во время Великой Отечественной войны (ДОКУМЕНТ)

Сегодня на пленарном заседании Государственная Дума утвердит текст заявления «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Проект заявления опубликовал у себя в соцсетях депутат от Свердловской области Андрей Альшевских.

«Давно назревало. Весомые поводы. И то, что Еврорейх переписывает историю тех лет. И то, что развернул дискредитационную кампанию против советских воинов, которые уберегли мир от «коричневой чумы». Не говоря уже о том, что в наши дни неонацизм поднял голову в странах Запада», – написал парламентарий. В проекте говорится, что Госдума считает принципиально важным дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны властями Германии, их пособниками в Бельгии, Италии, Испании, Нидерландах, Норвегии, Финляндии и других государствах, а также «предателями из числа жителей оккупированных территорий, присягнувшими на верность гитлеровскому режиму».

Авторы заявления подчеркивают, что в последние несколько лет суды субъектов РФ неоднократно выносили решения, согласно которым деяния гитлеровцев и их пособников квалифицируются как геноцид. «В настоящее время <…> такие судебные решения особенно востребованы. Это недвусмысленные предупреждения политическим реваншистам, которым уроки прошлого не пошли на пользу», – говорится в документе. Там же указано, что ответственность за дальнейшее ухудшение военно-политической обстановки на Украине и в целом в Европе лежит «не только на марионеточном киевском режиме, но и на тех, кто снабжает его смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов, готов в реваншистском угаре бороться с Россией «до последнего украинского солдата».

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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