Главный метеоролог Урала рассказала, каким будет апрель

Совсем скоро в Свердловскую область придет похолодание. Как рассказала сегодня на пресс-конференции главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, с 28 марта ожидается волна холода. До конца месяца среднесуточные температуры будут отрицательными, до -8 ночью и около нуля днем. Что касается осадков, то они придут вместе с похолоданием, будет дождь с мокрым снегом.

Но с апреля пойдет нарастание тепла, и весьма существенное. Уже в начале месяца будет +14…+15 градусов. В среднем же апрель будет ближе к норме, какие-то существенные отклонения не прогнозируются.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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