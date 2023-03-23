Синоптики обещают Уралу летнюю жару

Лето-2023, согласно долгосрочным прогнозам, обещает быть достаточно теплым. Как рассказала сегодня на пресс-конференции главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, май по температуре будет близок к норме, июнь в целом тоже. А вот июль на всей территории области (и конец июня в северной ее части) ожидается теплее нормы. «Если прогноз оправдается, то будет достаточно тепло. С учетом того, что июль и так достаточно теплый месяц, может, даже будет жарко», – отметила Шепоренко.

Добавим, по прогнозам, в ближайшие дни в регионе ожидается похолодание, но уже в первые дни апреля потеплеет до +14…+15 градусов.

Екатеринбург, Марина Иванова

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