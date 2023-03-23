На Урале ждут взрывного роста пассажиропотока на речных круизах: бронирований уже больше, чем в 2022-м

Уральские туристы все чаще выбирают речной круиз в качестве одного из вариантов летнего отдыха. В прошлом году пассажиропоток теплоходов, отплывающих из Перми, вырос на 40%, в этом году ждут еще большего ажиотажа. Заметив интерес туристов к такому виду отдыха, на рынок выходят крупные федеральные туроператоры, которые до пандемии и СВО занимались в основном массовыми зарубежными направлениями. По мнению экспертов, развитие конкуренции повлияет и на сервис, и на цены.



За месяц до старта навигации некоторые круизы распроданы на 100%

Спрос на речные круизы на Урале, да и по всей России, начал расти в 2020 году, когда из-за пандемии были закрыты зарубежные направления. 2021 и 2022 год только укрепил позиции такого вида отдыха. В этом году речная навигация в Перми (именно этот порт чаще других выбирают жители уральских регионов как отправную точку путешествия) начнется рано – в конце апреля. И уже сейчас, по данным теплоходных компаний, мест в каютах на майские праздники, июль и август остается все меньше.

«2022 год действительно стал знаковым для сферы речных круизов, спрос вырос существенно. И сейчас мы видим, что бронирований уже больше, чем было на тот же момент год назад. Стандартно высокий сезон в круизах – июль и август, на эти месяцы на многие рейсы разобрано уже 100% мест. Майские праздники тоже прекрасно продаются, при этом места еще есть, и отправиться в круиз в мае – отличная возможность выгодно отдохнуть. Спрос рождает предложение, поэтому наша компания в эту навигацию даже расширит флот, добавив пятый теплоход. Он выйдет на новые маршруты, пройдет по рекам Ока, Белая, Вятка», – рассказала представитель теплоходной компании «ВолгаWolga» в Екатеринбурге Вера Кирсанова.

У уральских туристов в этом году популярны круизы в Астрахань, в Санкт-Петербург. Хорошим спросом пользуется новинка 2023 года – круиз до Мурманска с посещением Териберки (теплоход идет по маршруту Пермь – Беломорканал, а до Мурманска и Териберки туристы едут на поезде, автобусе, – прим. ред.).

По словам представителя ТК «ВолгаWolga», на популярность круизов в последние два года влияет, конечно, и ограниченное предложение на туррынке. Но кроме этого, в последние годы рынок развивается, появился большой выбор теплоходов с разными классами размещения, можно посетить много городов из разных портов отправления. Кроме того, есть туристы, которым нравится концепция круизов: включенное питание, размещение, экскурсии и развлечения на борту.

Естественно, на фоне подорожавших Сочи и Турции привлекает и цена. Например, трехдневный рейс из Перми в Чайковский и обратно стоит от 6 тысяч рублей в мае и сентябре (за место в четырехместной каюте). А за 40 тысяч рублей вполне можно сплавать до Санкт-Петербурга, посетив по пути и другие исторические города, например, Волгоград.

Официально: в 2023 году пассажиропоток может удвоиться

За всю навигацию 2022 года пассажиропоток на речных круизах из Перми вырос на 40% – до 28 тысяч человек. А в этом году ждут 50 тысяч туристов, рассказали в мэрии Перми. Из общего числа 60% туристов – это жители Пермского края, а еще 40% – соседних регионов: Свердловской, Челябинской областей, Удмуртии.

«Пассажиропоток речных круизов из Перми в 2022 году вырос на 40%. Связано это было с тем, что в целом по России вырос спрос на внутренний туризм, плюс в Перми появились новые суда, которые позволили увеличить общую загрузку. И наконец, в прошлом году погода позволила раньше начать навигацию и продлить ее до октября. Впервые за годы загрузка всех судов была 100%, – рассказала «Новому Дню» начальник отдела по развитию туризма администрации Перми Юлия Анохина. – В этом году мы рассчитываем, что пассажиропоток на речных круизах в Перми вырастет до 50 тысяч человек».

Удвоить количество круизных туристов планируется в том числе за счет 300-летия Перми и праздничных мероприятий. В юбилейный год на рынок зашли не только местные туроператоры, но и федеральные. Например, в мае и июле впервые совершит заход теплоход «Мустай Карим», который соответствует по своему уровню отелю 5*. Всего в этом году Пермь рассчитывает на 100 судозаходов.



На рынок речных круизов выходят федеральные туроператоры

Рост интереса туристов к речным круизам заметил и крупный бизнес. В сезоне-2023 крупный туроператор Fun&Sun (ex.TUI Russia), специализирующийся как на выездном, так и на внутреннем туризме, запускает собственный формат речных круизов по России. Новый продукт сделан в коллаборации с круизной компанией «Водоходъ». Теплоход «Нижний Новгород 4*» с 29 апреля по 2 октября будет отправляться из четырех городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Всего за навигацию он совершит 26 рейсов с посещением более 40 городов.

Заход на рынок крупного туроператора должен повысить комфортабельность привычных круизов. На борту «Нижнего Новгорода 4*» обещают авторский подход к меню (блюда не повторятся ни разу за круиз), будет работать кондитерская с бесплатным зерновым кофе и выпечкой. Для детей туроператор организует свой фирменный клуб Toucan (такие работают в отелях оператора), а взрослых ждет своя программа развлечений.

«Компания заходит в сферу речных круизов, потому что мы считаем, что это хороший продукт, который будет пользоваться спросом ввиду ограниченного ассортимента по турам. И уже сейчас мы видим нарастающую динамику продаж: бронирований все больше. Конечно, основной спрос – в городах старта круизов, но из Екатеринбурга и из других городов Урала есть туристы», – рассказала «Новому Дню» руководитель кластера Урал, Сибирь и Дальний Восток и обособленного подразделения в Екатеринбурге, туроператора Fun&Sun Оксана Чувакова.

Стоимость круизов на теплоходе Fun&Sun Cruise начинается от 50 тысяч рублей за двоих на 6 ночей, в зависимости от месяца навигации и городов захода она может разниться.

Добавим, что кроме Fun&Sun, о создании своих круизных брендов говорят также операторы Space Travel, «Азурит». Эксперты считают, что выход на рынок крупных игроков, которые специализировались на организации международного отдыха, должен подстегнуть и местные компании, усилить конкуренцию.

«Думаю, что интерес федеральных туроператоров, которые делали круизы европейского уровня, к речным круизам по России, даст существенный толчок всей отрасли. Конкуренция – всегда стимул, – считает начальник отдела по развитию туризма администрации Перми Юлия Анохина. – В России и раньше были теплоходные компании, операторы, которые ориентировались на иностранных туристов, отправляющихся в круизы из Москвы в Санкт-Петербург. Это другой класс теплоходов, другой класс обслуживания, питания, экскурсионных программ. Приход таких игроков будет стимулировать развитие местных компаний. То же самое и с теплоходом Fun&Sun».



Екатеринбург, Ольга Тарасова

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