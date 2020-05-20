Круизы по рекам России за 6 тысяч рублей могут стать хитом лета-2020 – если навигация состоится

Круизные компании и туроператоры на лето подготовили целый пакет спецпредложений по речным круизам. За 4-дневный отдых на корабле с посещением нескольких российских городов просят по 6 тысяч рублей с человека. По мнению турагентов, круизы могут стать неплохим альтернативным отдыхом летом 2020 года, если не откроются зарубежные направления: хороших кают уже осталось немного. Правда, есть несколько оговорок: пока совершенно не ясно, когда стартует навигация и состоится ли она вообще. Кроме того, Роспотребнадзор выпустил весьма жесткие требования к круизным судам.

Из Москвы по реке – в Нижний Новгород за 5 800 с человека

Туроператоры подготовили пакет лоукост-предложений на круизы по российским рекам. Так, в августе компания «Гама» предлагает отправиться в 4-дневный тур из Москвы в Нижний Новгород с посещением Мышкина, Ярославля, Костромы и Плеса. Цены за такое путешествие начинаются от 5 800 рублей с человека (питание оплачивается отдельно). Подобные предложения есть и на круизы по Волге. И, как говорят турагенты, свободных хороших кают остается все меньше – то есть круизы действительно могут стать востребованными в летнем сезоне 2020 года.

«Если вы посмотрите количество заполненных уже мест, то видно, что каюты раскупают – недорогих остается мало. Востребованность таких круизов есть, пусть и не во всех регионах. Наш Урал – не морской и не речной регион, поэтому уральцам кажется странным такое путешествие по рекам. Но на самом деле это красиво, живописно, – рассказал «Новому Дню» менеджер екатеринбургского турагентства Friends Travel Дмитрий Денгольц. – Конечно, речные круизы проигрывают в системе приоритетов туристов. Многие считают, что тот же круиз из Перми в Чайковский и обратно – это такой алко-трип, где чуть ли не дальнобойщики отдыхают. Но на самом деле это не так. И многие туристы, которые хоть раз съездили в круиз, говорят, что там было круто, и ездят потом постоянно».

Руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что туристам, если они решатся на покупку круиза, нужно быть готовым к возможным изменениям.

«Сейчас в отношении круизов по рекам еще не определены и до конца не прописаны ограничительные меры. Круизы проходят через несколько регионов – и в каждом регионе свои ограничения, связанные с коронавирусом. Поэтому туроператоры должны объяснять туристам, что могут произойти изменения по пути следования, могут поменяться города в маршруте, даты и так далее, – говорит Михаил Мальцев. – Кроме того, непонятно, каков будет регламент действий, если у кого-то на судне выявят коронавирус. Корабль превратится в обсерватор? И где он будет пришвартован? Пока на эти вопросы нет ответов и единых нормативов».

Кроме того, по мнению Михаила Мальцева, круизной отрасли был нанесен репутационный удар в самом начале пандемии коронавируса, когда огромные суда с больными Covid-19 закрывали на карантин и не пускали в порты многие страны. И хотя ситуация с речными круизами совершенно иная (они малочисленные, рисков распространения вирусов значительно меньше), в сознании туристов круизы все равно могут выглядеть опасными, считает эксперт.

Прогнозы на старт навигации

Впрочем, состоятся ли в принципе круизы летом 2020 года, пока до конца неясно. От властей нет никаких решений, и туроператоры, организующие туры, делают самостоятельные прогнозы: по одним – навигация начнется в июне, по другим – может состояться только под занавес сезона.

Владельцы теплоходной компании «ВолгаWolga» в своих последних прогнозах просят ориентироваться не раньше чем на конец июня, в худшем случае – на август и сентябрь. Всем, у кого были куплены круизы в мае-июне, предлагают перебронироваться на более поздние даты. Деньги вернуть сейчас компания не может – как и выездные туроператоры, предлагает взять сертификат.

«Мы ежедневно отслеживаем происходящее: цифры, факты в стране, в регионах, других странах, мнения и прогнозы экспертов. Исходя из этого, на сегодняшний день навигация-2020 начнется в лучшем случае в конце июня, а более вероятно – в середине июля. Если мыслить катастрофически, то навигация-2020 может быть запрещена полностью. Но мы полагаем, что в худшем случае сезон отдыха по всей России сместится на август и сентябрь», – говорят в официальном обращении совладельцы «ВолгаWolga» Леонид Маркин и Вадим Яхнин.

В связи с этим компания прекратила бронирование круизов с началом до 20 июня. Тех, у кого приобретены туры с началом на более раннюю дату, уже сегодня могут перебронировать их на более поздний срок, либо оформить депозитный сертификат.

«Продолжая надеяться на выполнение круизов в июле-2020, компания все-таки рекомендует переносить круизный отдых с мая и июня на август и сентябрь-2020 или на 2021 год», – говорится в обращении к туристам.

Туроператор «Кама-Трэвел» пока настроен более оптимистично. В компании рассчитывают, что навигация начнется с июня. Пока что для бронирования доступны рейсы, стартующие 1 и 4 июня. Но туристы также могут перенести свое путешествие на поздние даты без доплат.

Что касается морских круизов, в этом году теплоход «Князь Владимир» успел в начале марта совершить несколько рейсов. Но теперь он стоит в порту. Туроператор «Черноморские круизы», который осуществляет продажу билетов на круизы из Сочи в Крым и Абхазию, сообщает, что пока приостановка навигации планируется до 7 июня. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решения властей.

Каким будет круиз, если навигация состоится

Пока не решен вопрос с датами старта навигации, Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы водного транспорта, в том числе – круизных теплоходов.

В первую очередь ведомство предлагает организовать круглосуточный контроль доступа людей на судно – у всех входящих на борт должны бесконтактно измерять температуру, с признаками ОРВИ, либо с температурой на борт никого не пустят. Кроме того, ведомство настаивает на том, чтобы ограничить доступ на судно лиц, которые не связаны с непосредственной деятельностью. Экипажу и прочим сотрудникам теплоходов могут запретить сходить на берег до окончания рейса, либо ограничить эти выходы. Для всех посетителей судна будет введен масочный режим. Контакты между работниками судна из разных отделений рекомендовано ограничить.

Кроме того, рекомендовано несколько раз в день проводить уборку с использованием дезинфицирующих средств. При входе в жилые помещения следует обрабатывать руки санитайзерами.

Для организации питания будут, вероятно, использовать одноразовую посуду с последующей ее утилизацией. Кроме того, владельцев кораблей обяжут каждый месяц проводить дезинфекцию систем вентиляции. В рабочих помещениях должны установить рециркуляторы воздуха и бактерицидные ламп, правда, пока Роспотребнадзор добавляет – «по возможности». О каждом случае заболевания членов экипажа, либо пассажиров нужно будет докладывать в Роспотребнадзор и должностным лицам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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