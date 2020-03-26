Круизный лайнер под флагом Италии не пустили в порт Владивосток

Роспотребнадзор наложил запрет на заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa NeoRomantica. Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции нового типа, сообщили в ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики».

Соответствующее предписание получил капитан морского порта. По данным источника ТАСС, на борту судна находятся 478 пассажиров из разных стран. Costa NeoRomantica должен был дозаправиться во Владивостоке, сменить команду и отправиться в новый рейс. Предполагалось, что лайнер останется в порту до 5 апреля, но пришвартоваться ему не дали. Сейчас судно стоит в Японском море, свидетельствуют данные ресурса Marine Traffic.

Круизный лайнер Costa NeoRomantica принадлежит единственной круизной компании, выполняющей рейсы под итальянским флагом, Costa Cruises. По данным туроператора, лайнер вмещает до 1800 пассажиров.

Владивосток, Иван Гридин

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