российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 марта 2020, 11:26 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

Круизный лайнер под флагом Италии не пустили в порт Владивосток

Фото: vmtp.ru

Роспотребнадзор наложил запрет на заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa NeoRomantica. Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции нового типа, сообщили в ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики».

Соответствующее предписание получил капитан морского порта. По данным источника ТАСС, на борту судна находятся 478 пассажиров из разных стран. Costa NeoRomantica должен был дозаправиться во Владивостоке, сменить команду и отправиться в новый рейс. Предполагалось, что лайнер останется в порту до 5 апреля, но пришвартоваться ему не дали. Сейчас судно стоит в Японском море, свидетельствуют данные ресурса Marine Traffic.

Круизный лайнер Costa NeoRomantica принадлежит единственной круизной компании, выполняющей рейсы под итальянским флагом, Costa Cruises. По данным туроператора, лайнер вмещает до 1800 пассажиров.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 26.03.20

В России сотрудники федеральных органов власти уходят на удаленный режим работы. / «Дочка» РЖД заморозила цены на билеты в купе, СВ и люкс из-за коронавируса. / Путин выбрал «неделю праздника»: коронавирус создал в политической элите две партии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Оперштаб рассказал о состоянии уральцев, подхвативших коронавирус

В Москве ужесточается карантин: Собянин распорядился закрыть магазины, рестораны и салоны красоты

В Свердловской области семь новых случаев коронавируса

Жители России отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

Чеснок бессилен против коронавирусной инфекции

Дневник коронавируса: 26 марта. О закрытии мира

Коронавирус. Екатеринбург. Новая реальность (ВИДЕО)

Свердловчане стали чаще обращаться на горячую линию психологической помощи

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, В мире, Здоровье, Россия, Транспорт, Туризм, Коронавирус из Китая, Эпидемии,