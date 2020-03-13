Из больницы во Владивостоке выписали всех россиян с Diamond Princess

Из больницы во Владивостоке выписали последних российских туристов, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, ставшем очагом нового коронавируса.

В пятницу, 13 марта, с карантина в инфекционном отделении краевой клинической больницы №2 во Владивостоке отпущены последние два путешественника, супружеская пара из Приморья. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Итоговые результаты на коронавирус также дали отрицательный результат, отметила глава краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Ранее, 6 марта из инфекционной больницы были выписаны еще семеро россиян с Diamond Princess, находившиеся на двухнедельном карантине.

Как сообщал «Новый День», первые семь российских туристов с Diamond Princess были эвакуированы в столицу Приморья 23 февраля. Еще двое пассажиров – супружеская пара – прибыла во Владивосток 29 февраля. У людей не было никаких симптомов ОРВИ, однако у них взяли все необходимые пробы и поместили на двухнедельный карантин в краевую больницу.

В конце февраля заражение новым коронавирусом подтвердилось у трех россиян с Diamond Princess, эвакуированных в Казань.

Лайнер Diamond Princess находился на карантине в японском порту с 4 февраля, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в их числе 24 путешественника из России. Коронавирусом заразились 696 человек, семеро скончались.

Владивосток, Ольга Панфилова

Владивосток. Другие новости 13.03.20

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