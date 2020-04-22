В Японии у россиянина на круизном лайнере выявили коронавирус

В Японии коронавирусную инфекцию обнаружили у гражданина России, который является членом экипажа круизного лайнера Costa Atlantica. Об этом сообщило посольство РФ в Токио на странице в Facebook.

«Как нам сообщили, на борту находится один россиянин, который, к сожалению, инфицирован. Посольство внимательно следит за тем, чтобы соотечественнику и далее оказывалась квалифицированная медицинская помощь. По оценке медиков, сейчас его состояние опасений не вызывает», – говорится в сообщении дипломатов.

Судно находится в порту Нагасаки. По данным агентства Kiodo, лайнер пришвартовался для проведения ремонтных работ в конце марта. Пассажиров на судне нет.

В середине апреля у одного из членов экипажа выявили коронавирус, затем заболевание подтвердилось еще у 33 человек. Всего на борту находится 623 человека.

Токио, Зоя Осколкова

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