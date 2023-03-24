Жаркий июль и дождливый август. Синоптики дали подробный прогноз на полгода

Гидрометцентр России дал подробный прогноз на вегетационный период 2023 года – с апреля по сентябрь включительно. Для Урала грядущий сезон обещает быть теплым, без резких аномалий, за исключением одного месяца.
Апрель
Второй месяц календарной весны будет в Екатеринбурге в рамках температурной нормы, средняя температура воздуха составит +4 градуса. А вот на севере УрФО ожидается более жаркая, чем обычно, погода. На северо-востоке региона также выпадет больше нормы осадков.
Май
Среднемесячная температура воздуха мая в Екатеринбурге составляет +10,9 градуса, и в этом году значения будут соответствовать обычным. На севере Урала при этом возможны избыточные осадки.
Июнь
Первый летний месяц на Урале будет теплым и, возможно, даже жарким – температура ожидается выше нормы, которая составляет для Екатеринбурга +15,9 °C.
Июль
Согласно долгосрочному прогнозу, в июле также будет жарко. Средняя температура месяца составляет +18,5 °C. О том, что он будет теплее обычного, говорили и уральские синоптики.
Август
Температура воздуха в августе ожидается умеренно теплая – без аномалий в ту или иную сторону. Норма последнего летнего месяца +15,1 °C. А вот больше нормы осадков может выпасть на юге Урала.
Сентябрь
Первый месяц осени, по прогнозам, будет обычным, тоже без аномалий по температуре воздуха или количеству осадков. Среднемесячная температура для сентября в Екатеринбурге +9,6 °C.
Екатеринбург, Елена Сычева
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