На Урале ожидается до 18 градусов тепла

Апрель на Среднем Урале начался с потепления. В воскресенье воздух прогревался до +15 °C, в ближайшее время будет еще теплее, до +18°. Небольшие осадки вероятны на севере региона. В Екатеринбурге в три ближайших дня ожидается +16…+18 градусов, переменная облачность и без осадков.

Но вторую половину недели в Свердловской области будет прохладнее. «Во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, ожидается понижение температуры. Арктический атмосферный фронт принесет на территорию Среднего Урала небольшие осадки в виде дождя, кое-где с мокрым снегом. Весна замедлит свой размашистый темп, нарастание тепла приостановится. Температура воздуха в период 6-11 апреля ожидается ночью -4…+1°, днем +3…+8°», – прокомментировала главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

Ранее «Новый День» публиковал подробный прогноз на полгода. Апрель будет на 4 градуса теплее нормы, в мае в среднем будет около 11 °C, а в летние месяцы ожидается жара.

Екатеринбург, Марина Иванова

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