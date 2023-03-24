В Арамили крупный пожар в промышленном складе (ФОТО)

В городе Арамили загорелось здание научно-производственного холдинга ВМП на улице Клубной. Сигнал о пожаре поступил в 10:23, к данному моменту огонь охватил уже 3 тысячи квадратных метров.

По данным регионального управления МЧС, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало.

«Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники», – сообщили в ведомстве.

Арамиль, Ангелина Сергеева

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