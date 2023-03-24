На горящем заводе в Арамили обрушилась стена (ФОТО)

Сотрудники МЧС продолжают бороться с крупным пожаром в здании научно-производственного холдинга ВМП. Под воздействием высоких температур произошло обрушение стены здания на площади 100 кв. м. Внутри горящего цеха раздаются хлопки – это взрываются бочки с лакокрасочными материалами.

По данным МЧС, площадь пожара увеличилась до 4000 кв. м. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на склад с легковоспламеняющимися веществами. Для подачи воды на горящую кровлю здания пожарные задействовали высотную технику. На месте пожара сильное задымление, сотрудники МЧС используют беспилотники, чтобы разведать обстановку.

Сейчас на месте происшествия работают уже 27 пожарных машин и 82 спасателя. К данному моменту пожарным удалось локализовать очаг.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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