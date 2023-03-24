В МЧС рассказали, какие территории может подтопить во время паводка

Паводок в Свердловской области начнется в середине апреля, первыми вскроются реки Пышма и Ница. По прогнозам, в этом году не должно быть чрезвычайных ситуаций. Подтопления ждут на восьми территориях, но жилых домов это не коснется.

«Гидрологическая сеть области – это более 10 тысяч рек протяженностью 63 тысячи километров. Паводкоопасные направления – это бассейны рек Нейва, Синячиха, Реж, Тагил, Салда, Уфа и Чусовая, Исеть и Сысерть, Сосьва и Лозьва и другие, – рассказал сегодня в «ТАСС-Урал» министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. – Гидрологический режим рек в этом году формировался благополучно для прохождения паводка. Мы находимся в периоде маловодья. Средние расходы в реках составляли 50% от нормы, что говорит о том, что максимальных значений по подтоплению не будет».

Аналогичный прогноз дают и спасатели. «Мы подтверждаем, что ситуация в области благоприятная. Прогнозируем затопление восьми низководных мостов, но они у нас затапливаются ежегодно. Из-за этого в пяти муниципальных образованиях будет ограничено автотранспортное сообщение с 21 населенным пунктом. Даже если будет наихудший сценарий развития паводка, сильного половодья не планируем, – сообщил заместитель начальника управления ГО и защиты населения ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Паршин. – Традиционно в зону воздействия паводковых вод попадут 8 населенных пунктов на севере, в том числе Ирбит, Туринская Слобода, Серов. Но это будет подтопление территорий, без подтопления жилых домов».

В те населенные пункты, которые паводком отрежет от «большой земли», уже завозят продукты и медикаменты. На это потратят 247 миллионов рублей из областного бюджета.

Кроме того, сейчас сотрудники ГУ МЧС РФ по Свердловской области проводят защиту мостов на автодорогах. Лед будут подрывать у семи сооружений. Началась распиловка льда и другие мероприятия. На период паводка для ликвидации ЧС подготовлена группировка из 8 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»