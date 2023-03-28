В Свердловской области взорвали лед у шести низководных мостов

Дорожники подорвали лед у шести низководных мостов, чтобы избежать аварий во время ледохода. Взрывы прогремели в Туринском и Слободотуринском районах.

«Специалисты начали с моста в селе Туринская Слобода. Также освобождены мосты на подъезде к деревне Барбашина, на подъезде к деревне Макуй, вблизи села Жуковское в Туринском городском округе, у деревни Галактионовка и села Липовское», – сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Специалисты поясняют, что во время ледохода перед мостами могут скопиться заторы из ледяных глыб. Они могут обрушить старые сооружения и отрезать населенные пункты от «большой земли». Поэтому лед взрывают еще до вскрытия рек.

Как ранее писал «Новый День», старт паводка в Свердловской области придется на середину апреля. Большинство рек в этом году маловодны, поэтому в министерстве природных ресурсов и ГУ МЧС прогнозируют благополучное прохождение паводка, без чрезвычайных ситуаций. Как и в прошлые годы, будет подтоплено восемь низководных мостов, из-за чего в пяти муниципальных образованиях 21 населенный пункт временно будет отрезан от «большой земли». Кроме того, традиционно в зону воздействия паводковых вод попадут 8 населенных пунктов на севере, в том числе Ирбит, Туринская Слобода, Серов. Но подтопление жилых домов не прогнозируется.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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