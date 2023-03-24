Роспотребнадзор проверит качество воздуха вблизи горящего завода в Арамили

Сотрудники Роспотребнадзора проверят атмосферный воздух на наличие вредных примесей в связи с пожаром в здании ВМП. Лабораторные пробы специалисты возьмут в зоне ближайшей жилой застройки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать прогулок на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а на улице использовать маски и респираторы. Если появились кашель, одышка и другие симптомы, необходимо обратиться к врачу.

Напомним, двухэтажное здание научно-производственного холдинга ВМП загорелось сегодня утром. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 4000 кв.м. Во время тушения обрушилась стена на втором этаже, внутри комплекса произошло несколько взрывов бочек с легковоспламеняющейся жидкостью. Пострадавших в пожаре нет. Более сотни сотрудников успели эвакуироваться из заводского здания до приезда спасателей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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