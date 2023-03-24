Уральский школьник написал маме о двойках и покончил с собой

В одном из городов Свердловской области произошла трагедия – покончил с собой 14-летний мальчик.

О случившемся сообщил телеграм-канал Baza.

По его данным, утром ничего не предвещало беды. Мальчик поздравил маму с днем рождения и отправился в школу. «По словам учителей, он был в хорошем настроении и даже договорился пересдать итоговую работу по русскому, чтобы исправить двойку. Но после третьего урока Паша (имя изменено) внезапно ушёл домой. Подниматься в квартиру он не стал – уже в подъезде парень остановился в пролёте между этажами и написал маме прощальное сообщение о плохих оценках», – пишет канал. Когда медики нашли подростка, он был еще жив, но спасти его не удалось.

Факт трагедии подтвердил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. В СУ СКР от комментариев отказались.

Ранее «Новый День» писал, что в Екатеринбурге полицейские совместно с психотерапевтами стали читать лекции родителям подростков для профилактики суицидов школьников. В частности, такие занятия проводят в школах Верх-Исетского района. Об этом «Новому Дню» рассказали родители подростков.

Свердловская область, Елена Владимирова

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