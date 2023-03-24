Крупный пожар в Арамили потушен

Пожарным удалось справиться с открытым огнем в здании научно-производственного холдинга ВМП в Арамили.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, сейчас пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину происшествия предстоит установить пожарным дознавателям. Они уже работают на месте.

В пресс-службе Роспотребнадзора отмечают, что превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе Арамили не выявлено. «Быстрому рассеиванию дыма способствовал сильный ветер. Мероприятия по контролю качества воздуха продолжаются», – уточнили в ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», площадь пожара составила 4000 кв. м. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на склад с легковоспламеняющимися веществами. Для подачи воды на горящую кровлю здания пожарные задействовали высотную технику. На месте пожара было сильное задымление, сотрудники МЧС использовали беспилотники, чтобы разведать обстановку. Под воздействием высоких температур обрушилась стена здания на площади 100 кв. м.

Арамиль, Елена Владимирова

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