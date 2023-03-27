Гряземесы в деле: с приходом тепла газоны в Екатеринбурге превратились в кашу (ФОТО)

Жители Екатеринбурга жалуются на автомобилистов, которые паркуются на газонах. Из-за таких водителей зеленые зоны уничтожены, а на тротуарах и дорогах копится грязь.

Такая ситуация сложилась, например, в Академическом. На улице Парина половину газонов автомобили уже испортили. Несмотря на замечания жильцов, некоторые водители ежедневно бросают машины на траве, от которой, впрочем уже ничего не осталось. Угрожает такая парковка и молодым деревьям, которые высадили совсем недавно.

«Мы постоянно пытаемся донести до людей, что так парковаться нельзя. Вокруг грязища, трава не вырастет потом. Но чаще всего на замечания водители реагируют агрессивно», – говорят жители домов на Парина.

В районной администрации обещали штрафовать таких парковщиков, но ситуацию это пока не изменило.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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