Сотни гряземесов с начала года оштрафованы на несколько миллионов рублей

В Екатеринбурге с начала года штрафы за парковку на газонах получили уже более 800 водителей. Сумма – от 3 до 5 тысяч рублей за каждое нарушение. Итого даже по минимуму автохамы заплатят в бюджет свыше 2 миллионов рублей.

С парковками на газонах в Екатеринбурге борются районные МКУ «Служба заказчика» – всего их в городе восемь. Специалисты составляют протоколы по статье № 16 закона Свердловской области об административных правонарушениях «Размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями». Для физлиц штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 40 тысяч, для юрлиц – от 150 до 500 тысяч рублей.

С начала года лидером по количеству пойманных гряземесов стал Октябрьский район: здесь выписали 168 протоколов за парковку на газонах, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. В Железнодорожном таких протоколов 143, в Кировском – 141, в Верх-Исетском – 123, в Ленинском – 101, в Чкаловском – 70, в Орджоникидзевском – 40. В администрации Академического точную цифру пока не знают, но отметили, что это «несколько десятков человек» (МКУ «Служба заказчика» в районе создана недавно). Но даже по самым минимальным подсчетам, штрафы с начала года получили более 800 гряземесов, а минимальная сумма, которую придется заплатить в бюджет города, – более 2 миллионов рублей даже при условии, что каждый штраф – не более 3 тысяч рублей (данные по сумме штрафов предоставили не все районы, поэтому она может оказаться существенно больше).

В районных администрациях отмечают, что рейды по поиску недобросовестных водителей продолжаются в течение всего года, а не только весной и осенью, когда газоны наиболее грязные. В каждом из районов Екатеринбурга за весь 2022 год было составлено в среднем от 800 до 1000 протоколов по статье № 16, по каждому были наложены штрафы.

Как ранее писал «Новый День», весной жители Екатеринбурга стали жаловаться на гряземесов, которые паркуются на газонах, портят зеленые насаждения, а затем развозят грязь по дорогам и тротуарам. Такие водители были замечены в разных районах города. На мирные просьбы соседей не парковаться на газонах они, как правило, не реагируют.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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