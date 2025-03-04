Мэрия не может вовремя штрафовать гряземесов из-за долгой переписки с ГИБДД

Администрация Екатеринбурга не может наладить систему штрафов автомобилистов, которые паркуются на газонах, из-за медленного обмена данными с Госавтоинспекцией. Об этом сообщил председатель комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин, выступая с отчетом на заседании комиссии по безопасности Екатеринбургской думы. В 2024 году районные административные комиссии вынесли 7478 постановлений об административных правонарушениях.

Подавляющая часть из них (79%) касалась гряземесов, среди остальных – торговля в неположенном месте, самовольная расклейка объявлений и порча благоустройства. По 5691 постановлению были назначены штрафы на общую сумму 21,3 миллиона рублей. Еще 388 постановлений – о вынесении предупреждения нарушителям, и 1399 постановлений касались прекращения административного дела за истечением срока давности или отсутствия состава. В Орджоникидзевском и Академическом районах количество отказных дел доходило до 40%.

«Основной массив прекращенных дел по статье 16, парковка на газонах. Мы либо несвоевременно, либо не в полном объеме получаем информацию из подразделений МВД для привлечения нарушителей к ответственности. К сожалению, мы до сих пор не можем добиться электронного документооборота. Требования МВД к защите информации не позволяют нам получать ответы на запросы в электронном виде, всё приходит на бумажных носителях. Кроме того, в карточках ГИБДД может быть неполная информация – нет паспортных данных или ошибка в дате рождения. Административные комиссии вынуждены дополнительно собирать информацию, чтобы отправить протокол на взыскание приставам», – объяснил Евгений Клюжин.

По словам чиновника, решить этот вопрос можно только на федеральном уровне. Итогом работы административных комиссий стали доходы в бюджет на сумму 18,2 миллионов рублей от уплаты штрафов. При этом процент взыскания по вынесенным постановлениям в 2024 году составил 53,6%, а с учетом задолженности за прошлые годы – более 78%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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