Власти Екатеринбурга завершили бюджет 2022 года с миллиардным профицитом

Администрация Екатеринбурга внесла отчет об исполнении бюджета за 2022 год в городскую думу. Несмотря на прогнозируемые трудности, финансовый год мэрия завершила с профицитом в 1,2 миллиарда рублей. Город превысил план по доходам на 5,4% – в основном за счет вливаний из областной и федеральной казны.

Согласно документу, доходы Екатеринбурга в 2022 году составили 66,3 миллиарда рублей. Мэрия выполнила план по налоговым поступлениям, кроме того дополнительно получила 2,2 миллиарда рублей по статье «безвозмездные поступления».

Расходы города составили свыше 65 миллиардов рублей, что на 813 миллионов рублей больше запланированного. Несколько сотен тысяч рублей городские власти сэкономили на муниципальных закупках. Кроме того, почти на 400 тысяч рублей сократилось финансирование подпрограммы «Развитие Екатеринбурга как центра международных связей», а подпрограмма «Содействие развитию туризма в Екатеринбурге» была урезана на 3 миллиона рублей. Экономия бюджетных средств также коснулась муниципальной программы по улучшению жилищных условий льготников – 32 миллиона рублей, отлова бездомных животных – 17 миллионов рублей, ликвидация нелегальных свалок – 44 миллиона рублей, помощь садоводческим товариществам – 3,8 миллиона рублей.

При этом городские власти потратили 2,6 миллиарда рублей (на 15% больше плана) на развитие общественного транспорта. Также больше денег ушло на строительство школ – 3,3 миллиарда рублей (на 5,9% больше). На подготовку к международному фестивалю университетского спорта (бывшей Универсиаде) ушло почти 2,5 миллиарда рублей, что на 19,4% больше запланированного.

Екатеринбургская дума рассмотрит отчет об исполнении бюджета за прошлый год 11 апреля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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