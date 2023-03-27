С начала года компания «ФОРЭС» направила 24,5 миллиона рублей в поддержку участников спецоперации

По запросам благотворительных фондов компания «ФОРЭС» в первом квартале этого года направила свыше 24,5 млн рублей на адресную поддержку мирного населения, участников боевых действий и семей мобилизованных. За все время проведения спецоперации объем финансирования этих запросов превысил 82,4 млн рублей.

Как ранее писал «Новый День», компания «ФОРЭС» отправляет в зону боевых действий гуманитарные грузы с продуктами питания, вещами первой необходимости, техникой и тактическим снаряжением для военнослужащих. Закупает препараты и медицинские изделия, в которых остро нуждаются медицинские организации Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Харьковской областей. Компания отправила в регионы более 10 тонн медицинских изделий, а также лекарственных препаратов – антибиотиков, инсулинов, заменителей плазмы крови. Общий объем отгрузки составил 309 тонн.

Кроме того, «ФОРЭС» помогает улучшить условия для восстановления и лечения раненых: на средства компании в марте был отремонтирован временный госпиталь в ДНР. С просьбой о помощи в компанию обратился командир 53 полка. В помещении требовалось провести ремонт и закупить мебель. На сегодняшний день в госпитале уже отремонтировали полы и постелили свежий линолеум, оштукатурили и покрасили стены, починили освещение. Монтируют новые стеклопакеты. Совсем скоро он начнет функционировать.

В ответ на запросы командиров войсковых частей и военкоматов «ФОРЭС» закупает и передает спальники, амуницию и термобелье для мобилизованных, матрасы, подушки и постельное белье, медицинские изделия и средства первой медицинской помощи в персональную аптечку. Компания помогает создавать достойные условия для нахождения мобилизованных в гарнизонах перед отправкой в зону боевых действий, совершенствовать материально-техническую базу войсковых частей. В войсковой части 31612 Центрального военного округа поселка Еланский на средства «ФОРЭС» было организовано дорогостоящее обслуживание плоттеров DesingJet T 500 (усовершенствованных принтеров, предназначенных для широкоформатной печати), закуплены материалы на сумму свыше 950 000 рублей для ремонта ограждения палаточного лагеря, приобретался бетон. Кроме того, компания передавала Еланскому гарнизону тепловые пушки и дизельные генераторы для обогрева помещений, мобильные бани, умывальники с подогревом, необходимый инвентарь для проведения тренировок и обучения (фонари, гимнастические коврики, ноутбуки и прочее). Всего на обеспечение войсковых частей было направлено более 5,2 млн рублей

«С начала спецоперации мы помогаем в решении самых актуальных задач. Сложно назвать направление поддержки, с которым мы не работаем. Находимся в постоянном контакте с командованием войсковых частей и военкоматов, лечебных организаций. Значительный объем вопросов удается решать во взаимодействии с депутатом Государственной думы Максимом Ивановым. Также мы закрываем потребности в решении конкретных адресных проблем. События спецоперации коснулись членов семей мобилизованных сотрудников и жителей городов присутствия компании. Мы разделяем их беспокойство и оказываем помощь. Ждем возвращения наших сотрудников живыми и здоровыми и скорбим о тех, кто погиб», – прокомментировал исполнительный директор «ФОРЭС» Михаил Ловков.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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