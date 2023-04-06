Компания «ФОРЭС» отправила очередную фуру с гуманитарным грузом в зону спецоперации

Компания «ФОРЭС» укомплектовала и отправила очередную фуру с гуманитарным грузом в зону проведения специальной военной операции. Военнослужащие получат технику, продукты питания, посылки от родных и коллег.

16-метровая фура доставит в зону СВО 20 тонн груза. От компании «ФОРЭС» закуплены оптические приборы, спальные мешки и расходники. По просьбам самих военнослужащих приобрели сгущенку, майонез и питьевую воду в бутылках объемом 0,5 литра. Кроме того, в Асбестовском отделении и Сухоложском подразделении «ФОРЭС» собрали 27 коробок с посылками от родных военнослужащих и обычных граждан. Фура уже выехала в зону проведения СВО.

Раньше гуманитарный груз получили бойцы под Северодонецком, они в ответ записали видеоролик для «ФОРЭС». Военнослужащие рассказали, что получили новую посылку с техникой (квадрокоптерами, камерами, картами памяти) и поблагодарили компанию за поддержку.

Напомним, в первом квартале 2023 года компания «ФОРЭС» направила свыше 24,5 млн рублей на адресную поддержку мирного населения, участников боевых действий и семей мобилизованных. За все время проведения спецоперации объем финансирования этих запросов превысил 82,4 млн рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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