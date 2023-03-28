Перекрывать дороги ради репетиции парада Победы начнут 4 апреля (ГРАФИК)

Уже на следующей неделе в Екатеринбурге начнутся репетиции парада Победы. На время прохождения колонн будет перекрываться движение по некоторым улицам.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, первые тренировки военных состоятся на Вторчермете. В частности, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля будут закрыты улицы:
- улица Дорожная, от улицы Окраинной до улицы Городской (с 07:40 до 09:30);
- улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной (с 10:00 до 14:00);
- улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской (с 10:00 до 14:00);
- улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной (с 10:00 до 14:00);
- улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной (с 10:00 до 14:00);
- улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской (с 10:00 до 14:00).
В конце апреля начнутся ночные репетиции в центре города. В ночь с 25 на 26 и с 28 на 29 апреля с 20:00 до 04:00 движение транспорта будет ограничено по следующим улицам:
- по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;
- по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
- по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
- по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;
- по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
- по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
В то же время в ночь с 3 на 4 и с 5 на 6 мая будет ограничено движение по следующим улицам:
- по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;
- по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;
- по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова;
- по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
- по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
- по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;
- по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;
- по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;
- по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
- по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
Те же улицы закроют с 05:00 до 12:00 7 мая.
Помимо этого, с 19:00 3 и 5 мая и с 05:00 7 и 9 мая на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада будут закрыты следующие участки улично-дорожной сети:
- улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;
- улица Палисадная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской;
- улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;
- улица Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской;
- улица Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
- пандусы транспортной развязки на улице Московской.
Парковка на площади 1905 года будет закрыта в следующие периоды:
- с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля;
- с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля;
- с 20:00 3 мая до 04:00 4 мая;
- с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая;
- с 05:00 до 12:00 7 мая.
Городские власти призывают горожан быть внимательными и продумывать свой маршрут движения заранее.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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