Перекрывать дороги ради репетиции парада Победы начнут 4 апреля (ГРАФИК)

Уже на следующей неделе в Екатеринбурге начнутся репетиции парада Победы. На время прохождения колонн будет перекрываться движение по некоторым улицам.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, первые тренировки военных состоятся на Вторчермете. В частности, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля будут закрыты улицы:

улица Дорожная, от улицы Окраинной до улицы Городской (с 07:40 до 09:30);

улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной (с 10:00 до 14:00);

улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской (с 10:00 до 14:00);

улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной (с 10:00 до 14:00);

улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной (с 10:00 до 14:00);

улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской (с 10:00 до 14:00).

В конце апреля начнутся ночные репетиции в центре города. В ночь с 25 на 26 и с 28 на 29 апреля с 20:00 до 04:00 движение транспорта будет ограничено по следующим улицам:

по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;

по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

В то же время в ночь с 3 на 4 и с 5 на 6 мая будет ограничено движение по следующим улицам:

по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;

по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;

по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова;

по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

Те же улицы закроют с 05:00 до 12:00 7 мая.

Помимо этого, с 19:00 3 и 5 мая и с 05:00 7 и 9 мая на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада будут закрыты следующие участки улично-дорожной сети:

улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;

улица Палисадная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской;

улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

улица Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской;

улица Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

пандусы транспортной развязки на улице Московской.

Парковка на площади 1905 года будет закрыта в следующие периоды:

с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля;

с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля;

с 20:00 3 мая до 04:00 4 мая;

с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая;

с 05:00 до 12:00 7 мая.

Городские власти призывают горожан быть внимательными и продумывать свой маршрут движения заранее.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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