В Екатеринбурге прошла первая репетиция парада

В Екатеринбурге сегодня прошла первая репетиция парада Победы – тяжелая техника вышла на дороги Вторчермета. По наблюдению корреспондента РИА «Новый День», техники несколько меньше, чем в предыдущие годы. Подробности и видео – в ближайшее время на нашем сайте.

Следующие тренировки пройдут 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля. В эти дни будут закрыты улицы:

Дорожная, от Окраинной до Городской (с 07:40 до 09:30);

2-я Новосибирская, от Палисадной до Окружной (с 10:00 до 14:00);

Зенитчиков, от Палисадной до Братской (с 10:00 до 14:00);

Палисадная, от 2-й Новосибирской до Окраинной (с 10:00 до 14:00);

Окраинная, от Палисадной до Эскадронной (с 10:00 до 14:00);

Эскадронная, от Окраинной до 2-й Новосибирской (с 10:00 до 14:00).

Первая репетиция с перекрытиями в центре города пройдет в ночь с 25 на 26. Еще одна ночная репетиция будет в апреле – в ночь с 28 на 29 апреля. Движение транспорта будут перекрывать с 20:00 до 4:00:

по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;

по 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

по Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

по Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;

по Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;

по Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.

Более масштабные перекрытия ожидаются в мае, будет две ночных репетиции и генеральная днем 7 мая. Подробное расписание «Новый День» публиковал ранее.

Екатеринбург, Марина Иванова

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