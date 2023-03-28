Строителям школ и детских садов предоставят налоговую льготу

Свердловское заксобрание одобрило в первом чтении законопроект, который предоставляет налоговую льготу коммерсантам, вкладывающим деньги в строительство детских садов и школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил министр экономики Свердловской области Руслан Садыков. Он разъяснил условия получения льготы. Инвестор должен выделить более 200 миллионов рублей на возведение, реконструкцию или модернизацию школы, в которой будут обучаться не менее 100 человек, или не менее 100 миллионов рублей в строительство детского сада, где будут заниматься не менее 50 детей. Также инвестор должен гарантировать уровень зарплаты работников этих образовательных организаций на уровне не ниже средней по региону.

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций будет распространяться на объекты, сданные в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года.

Объем выпадающих доходов в связи с применением этой льготы на период с 2024 по 2028 год свердловские власти оценили в 104 млн рублей. При этом объем инвестиций, направленных на строительство образовательных учреждений, составит, по предварительной оценке, более 1,5 млрд рублей.

Рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтениях состоится завтра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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