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Вторник, 28 марта 2023, 15:01 мск

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Под Нижним Тагилом в страшном ДТП с КамАЗом погиб водитель и пострадал семимесячный ребенок (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

Сегодня днем на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил Chevrolet Cruze столкнулась с КамАЗом. От легковушки почти ничего не осталось. В аварии погиб водитель, его пассажиры – женщина и семимесячный ребенок – госпитализированы.

Авария произошла на 131 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, – сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. Причины столкновения легковушки и грузовика пока не известны. На месте работают сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи.

Обломки Chevrolet Cruze разбросаны по всей дороге. Организовано реверсивное движение автомобилей. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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