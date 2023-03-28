Медики рассказали о состоянии семимесячного малыша и его мамы после ДТП под Нижним Тагилом

Семимесячный малыш и его мама, пострадавшие в аварии под Нижним Тагилом, доставлены в городские больницы. У обоих – черепно-мозговые травмы и травмы мягких тканей.

«Женщина и ребенок госпитализированы в больницы Нижнего Тагила с черепно-мозговыми травмами и травмами мягких тканей, оказывается вся необходимая помощь. В случае необходимости будет принято решение о перегоспитализации в больницы Екатеринбурга», – сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Напомним, на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил Chevrolet Cruze столкнулась с КамАЗом. От легковушки почти ничего не осталось. В аварии погиб водитель.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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