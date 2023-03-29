Губернаторский лицей в Солнечном не откроют к 1 сентября

Здание губернаторского лицея в Солнечном сдадут в эксплуатацию не позднее декабря 2023 года, а это значит, что детей образовательное учреждение примет не ранее 2024 года. Сейчас в новом районе всего одна школа, мест в которой нет.

«Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее декабря 2023 года. Сейчас в здании будущего образовательного центра строители завершают установку монолитного каркаса и фасада, ведут кладочные работы, монтаж окон, отделку фасада и помещений, прокладывают внутренние коммуникации», – сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Параллельно уже сейчас ищут педагогов, которые будут работать в лицее. Учителей будут готовить совместно с педколледжем, УрГПУ и УрФУ. Губернаторский лицей станет учебным центром, работающим в формате школы полного дня и реализующим широкий спектр программ дополнительного образования, сообщает ДИП.

Жители Солнечного, в свою очередь, ждали, что лицей примет детей уже 1 сентября 2023 года. «Сейчас на весь район – одна школа. Мест в ней нет. Мы купили квартиру в 2021 году и уже тогда не смогли устроить ребенка в шестой класс. Возим каждый день на Вторчермет. Очень ждали лицей, но видимо еще год придется возить», – рассказала «Новому Дню» жительница Солнечного.

Напомним, губернаторский лицей в Солнечном строят с 2022 года. На первом этапе возведут само здание школы на 1200 мест с интегрированным блоком детского парка «Кванториум». Финансируется объект из областного бюджета и на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Общая стоимость объекта по всем заключенным контрактам составляет 3,2 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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