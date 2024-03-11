Куйвашев назначил директора губернаторского лицея (ФОТО)

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назначил директора нового престижного учебного заведения – губернаторского лицея.

Фото: тг-канал «Не для протокола»

Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», им стал бывший директор екатеринбургской школы № 76, учитель физики и информатики Игорь Климовских. Он обладатель всевозможных профильных наград, лауреат конкурса «Директор года».

Напомним, губернаторский лицей в Солнечном строят с 2022 года. На первом этапе возведут само здание школы на 1200 мест с интегрированным блоком детского парка «Кванториум». Финансируется объект из областного бюджета и на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Общая стоимость объекта по всем заключенным контрактам составляет 3,2 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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