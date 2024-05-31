Начался отбор в профильные классы Уральского губернаторского лицея

В Екатеринбурге начался конкурсный отбор учащихся в классы Уральского губернаторского лицея с углубленным изучением предметов.

Как сообщили в ДИПе, с конца мая проходит дополнительный отбор учеников 6-8-х классов. Родители должны лично обратиться в администрацию лицея. Конкурсные испытания для детей пройдут в августе. Отбор в 10-е профильные классы стартует 24 июня, до 20 июня необходимо заполнить анкету в интернете.

«Ребята будут учиться по четырем углубленным профилям: физико-математический, информационно-математический, естественнонаучный, креативно-экономический. В лицее будет реализован широкий спектр дополнительных программ. Среди них фото- и видеомонтаж, VR- и AR-технологии, кибербезопасность, промышленный дизайн, графический дизайн, энерджиквантум, робототехника, датаквантум, театральная и хореографические студии и спортивные секции», – отметил директор Губернаторского лицея Игорь Климовских.

Учащиеся начальной школы зачисляются по прописке и очередности подачи заявления.

Как уже писал «Новый День», лицей построен в микрорайоне Солнечном на средства, привлеченные Евгением Куйвашевым из федерального бюджета. Уже 1 сентября лицей откроет двери для своих учеников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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