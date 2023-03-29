В Екатеринбурге не хватает 30% сотрудников ППС

Свердловской полиции пока не удалось решить проблему нехватки кадров, о которой говорили еще в прошлом году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на заседании заксо начальник регионального ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Мешков.

По его словам, по сравнению с 2021 годом дефицит кадров вырос на 1% и составил 18%. в отдельных подразделениях некомплект еще выше. Так, в ППС Екатеринбурга не хватает 30% штата. «Почему у нас такой некомплект? Потому что средняя зарплата у сотрудников ППС в Екатеринбурге – 35 тысяч рублей, это ниже, чем по городу. Да, у них есть льготы, проезд бесплатный, но этого недостаточно», – заявил Мешков.

Начальник ГУ МВД также отметил, что руководители часто «по объективным причинам» не могут уговорить остаться на службе сотрудников, которые получили право на пенсию по выслуге лет. В среднем полицейские выходят в отставку, прослужив 22 года.

Впрочем, добавил Мешков, за первые 2,5 месяца 2023 года пришло больше сотрудников, чем уволилось, и он надеется, что эта тенденция сохранится.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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