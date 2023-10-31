Уральским сотрудникам ППС будут доплачивать из облбюджета по 10000 в месяц

С 1 января 2024 года в Свердловской области вводится ежемесячная выплата сотрудникам ППС. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщили в ДИПе, сотрудники ППС будут получать ежемесячную выплату по 10 тысяч рублей из регионального бюджета. Эта мера вводится для повышения привлекательности службы в органах внутренних дел.

Напомним, с начала 2023 года на Среднем Урале региональные выплаты в размере 10 тысяч рублей стали получать участковые уполномоченные. По состоянию на 30 сентября численность получателей выплаты составила порядка тысячи человек, сумма произведённых с января по октябрь выплат – около 78 миллионов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в марте 2023 года о нехватке личного состава в ППС заявил на заседании заксо начальник регионального ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Мешков.

По его словам, в ППС Екатеринбурга не хватает 30% штата. «Почему у нас такой некомплект? Потому что средняя зарплата у сотрудников ППС в Екатеринбурге – 35 тысяч рублей, это ниже, чем по городу. Да, у них есть льготы, проезд бесплатный, но этого недостаточно», – заявил Мешков.

Начальник ГУ МВД также отметил, что руководители часто «по объективным причинам» не могут уговорить остаться на службе сотрудников, которые получили право на пенсию по выслуге лет. В среднем полицейские выходят в отставку, прослужив 22 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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