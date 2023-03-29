Водителей напугали рабочие на Малышева: «Опять будут раскопки?» (ФОТО)

В Екатеринбурге начинается сезон раскопок на дорогах. Так, на этой неделе уральцы заметили рабочих Водоканала на улице Малышева, которая на протяжении трех предыдущих лет регулярно подвергалась перекрытиям из-за работ, плановых и аварийных, муниципального предприятия.

«Как только все оттаяло, так на Малышева у Шейнкмана опять стоит аварийка Водоканала. Мы уже даже привыкли в какой-то степени к тому, что каждый год в одних и тех же местах что-то раскапывают, но теплилась надежда, что в этом сезоне обойдется без перекрытий, может, за столько лет уже можно было все починить», – рассказал «Новому Дню» автомобилист Александр, ежедневно совершающий поездки по Малышева.

Действительно, раскопки на этой улице ведутся регулярно. В 2020-м с июля по октябрь включительно там проводили ремонт системы водоснабжения. В 2021-м на протяжении теплого сезона там также вели реконструкцию водовода. В 2022-м – ремонтировали канализационный коллектор. В пресс-службе муниципального предприятия пообещали уточнить, запланированы ли какие-то работы на Малышева на текущий год.

Добавим, состояние дорожного полотна на этой улице оставляет желать лучшего – водители регулярно жалуются на колеи.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»