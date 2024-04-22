В центре Екатеринбурга на дорогах появились ямы (ФОТО)

В центре Екатеринбурга на дорогах стали появляться ямы – их никто не заделывает. Пока их просто обозначают, чтобы автомобилисты не влетали в них колесами. Например, яма появилась на улице Малышева на пересечении с 8 Марта.

Отметим, что улицу Малышева на этом участке в прошлые годы постоянно раскапывали как минимум последние четыре года. В 2020-м с июля по октябрь включительно там проводили ремонт системы водоснабжения. В 2021-м на протяжении теплого сезона там также вели реконструкцию водовода. В 2022-м – ремонтировали канализационный коллектор. В 2023-м велись локальные работы.

При этом в этом году Малышева снова будут перекрывать и ремонтировать – на сей раз целью будут не коммуникации, которые проходят под проезжей частью, а собственно дорожное полотно. Чиновники мэрии ранее охарактеризовали его состояние как «безобразное».

Екатеринбург, Елена Сычева

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