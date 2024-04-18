Улицу Малышева летом снова будут ремонтировать

Улицу Малышева, одну из самых крупных и используемых в центральной части Екатеринбурга, снова будут ремонтировать. Об этом «Новому Дню» рассказал вице-мэр города Алексей Бубнов. Пока власти планируют заняться участком от улицы 8 Марта до Московской. «Он в безобразном состоянии», – охарактеризовал дорогу вице-мэр.

Он уточнил, что речь идет именно о ремонте, а не реконструкции. «Планы по реконструкции Малышева были, но что там реконструировать? Улица зажата городом, которому 300 лет. Не будем же мы здания сносить», – сказал он «Новому Дню».

Бубнов также уточнил, что в прежние годы Малышева перекрывали для ремонта, но не дороги, а коммуникаций. Несколько лет подряд работы там вел Водоканал.

Сейчас автомобилисты оценивают состояние Малышева крайне негативно – на дороге сформировалась очень глубокая колея.

Точного срока начала работ нет, однако, вероятно, подготовительная часть может начаться уже до майских праздников.

Как писал «Новый День», еще до пандемии, в феврале 2020 года, власти Екатеринбурга объявили тендер на разработку проекта капитального ремонта Малышева на всем ее протяжении, то есть от Репина до Высоцкого. Максимально бюджет был готов заплатить 22,5 млн рублей, но победитель – фирма «Гильдия современных проектов» – согласился выполнить работы за 17,5 млн.

Уже к концу года компания представила эскизные проекты, показав, как изменится улица, а в начале 2021 года городские власти запустили общественные обсуждения проекта и собрали большое число откликов. Например, горожане тогда просили добавить больше островков безопасности, сделать неразрывной велодорожку, убрать ограждения, а вместо них – высадить кусты и деревья, перенести остановочные комплексы ближе к пешеходным переходам, и так далее.

Доработать проект его авторы должны были к декабрю 2021 года (согласно конкурсной документации), однако этого не произошло. В самой «Гильдии современных проектов» не смогли ответить на вопрос «Нового Дня» о судьбе проекта, однако агентству удалось выяснить, что контракт между МКУ «Городское благоустройство» и «Гильдией» был расторгнут по соглашению сторон. Городской бюджет все же был вынужден выплатить контрагенту 1,3 млн рублей, но и взыскал с него штрафы за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. По данным агентства, новые контракты на разработку глобального ремонта Малышева не заключались.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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