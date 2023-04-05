Капремонта не будет – реконструкции улицы Малышева пока можно не ждать

Одна из главных проезжих и одновременно одна из самых проблемных улиц Екатеринбурга – Малышева – не дождется капитального ремонта или реконструкции в ближайшее время, несмотря на то, что эскизный проект был создан еще в 2020-м, а в 2021-м проходил общественные обсуждения.

Еще до пандемии, в феврале 2020 года, власти Екатеринбурга объявили тендер на разработку проекта капитального ремонта Малышева на всем ее протяжении, то есть от Репина до Высоцкого. Максимально бюджет был готов заплатить 22,5 млн рублей, но победитель – фирма «Гильдия современных проектов» – согласился выполнить работы за 17,5 млн.

Уже к концу года компания представила эскизные проекты, показав, как изменится улица, а в начале 2021 года городские власти запустили общественные обсуждения проекта и собрали большое число откликов. Например, горожане тогда просили добавить больше островков безопасности, сделать неразрывной велодорожку, убрать ограждения, а вместо них – высадить кусты и деревья, перенести остановочные комплексы ближе к пешеходным переходам, и так далее.

Доработать проект его авторы должны были к декабрю 2021 года (согласно конкурсной документации), однако этого не произошло. В самой «Гильдии современных проектов» не смогли ответить на вопрос «Нового Дня» о судьбе проекта, однако агентству удалось выяснить, что контракт между МКУ «Городское благоустройство» и «Гильдией» был расторгнут по соглашению сторон. Городской бюджет все же был вынужден выплатить контрагенту 1,3 млн рублей, но и взыскал с него штрафы за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. По данным агентства, новые контракты на разработку глобального ремонта Малышева не заключались.

Отметим, что сейчас администрация сосредоточилась на планах отремонтировать один из участков Малышева – мост через реку Исеть. Ранее на пресс-конференции замглавы города Алексей Бубнов заявлял, что реконструкция сооружения начнется после Универсиады (она была отменена, но вместо нее проведут Международный фестиваль университетского спорта), причем, по его словам, движение на Малышева перекроют на четыре месяца.

Что касается капремонта Малышева, то в 2021 году Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области заявило, что проводить земляные и строительные работы будет проблематично. Об этом сообщало 66.ru. «На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных данных и иных источников признан факт наличия на земельном участке объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Эксперт считает невозможным (отрицательное заключение) проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ», – говорится в документе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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