Вице-мэр: «Ремонт улицы Малышева пока в бюджете не просматривается»

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов сегодня на брифинге ответил на вопрос РИА «Новый День» о плачевном состоянии дорожного полотна на улице Малышева, на которое ежедневно жалуются и автомобилисты, и пешеходы.

По словам Бубнова, улицу уже ремонтировали, но потребность в работах осталась. «В 2020 году был объем, выиграла компания не из Свердловской области, пыталась работать дистанционно. Но сорвала сроки, мы расторгли [договор]. Пока продолжаем проектирование, в дискуссию входим с управлением по охране памятников и федеральной экспертизой. Пока в бюджете ремонт улицы Малышева не просматривается», – сказал вице-мэр.

Как уже писал «Новый День», одна из главных проезжих и одновременно одна из самых проблемных улиц Екатеринбурга – Малышева – не дождется капитального ремонта или реконструкции в ближайшее время, несмотря на то, что эскизный проект был создан еще в 2020-м, а в 2021-м проходил общественные обсуждения. Контракты были заключены, но они не были реализованы. Улица Малышева по-прежнему в колдобинах.

Отметим, что сейчас администрация сосредоточилась на планах отремонтировать один из участков Малышева – мост через реку Исеть. Ранее на пресс-конференции замглавы города Алексей Бубнов заявлял, что реконструкция сооружения начнется после Универсиады (она была отменена, вместо нее проведут Международный фестиваль университетского спорта), причем, по его словам, движение на Малышева перекроют на четыре месяца.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

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