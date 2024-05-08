Алексей Бубнов: «Я считаю, что у нас дороги хорошие!»

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, который курирует вопросы благоустройства, заявил, что дороги в городе в целом хорошие. Но где-то на них негативно влияет погода, а где-то в прошлом были использованы не те стройматериалы.

«На состояние проезжих частей влияют сезонно-температурные перепады и наличие коммуникаций, которые под землей находятся. Где-то 5-10 лет назад, может быть, были применены несовременные материалы. Мы применяем современные материалы. Я считаю, что у нас дороги хорошие», – заявил Бубнов в эфире ОТВ.

Между тем совсем недавно вице-мэр назвал «безобразным» состояние центрального участка улицы Малышева от 8 Марта до Московской. Этим летом здесь снова пройдут ремонтные работы. Бубнов уточнил, что речь идет именно о ремонте, а не реконструкции. «Планы по реконструкции Малышева были, но что там реконструировать? Улица зажата городом, которому 300 лет. Не будем же мы здания сносить», – сказал он «Новому Дню».

Сейчас автомобилисты оценивают состояние Малышева крайне негативно – на дороге сформировалась очень глубокая колея.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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