Губернатор Куйвашев вызвал на важный разговор мэра Орлова и его зама Галямова

Завтра, 24 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует встретиться с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

По данным близкому к областным властям телеграм-канала «Не для протокола», губернатор хочет видеть не только мэра областного центра, но и его заместителя Рустама Галямова. «Галямов отвечает за самые острые вопросы в городе, например, за решение транспортной проблемы, поэтому встреча точно будет интересной», – отмечает автор публикации.

Добавим, в эти минуты в Екатеринбурге начинается пресс-тур, посвященный дорожному ремонту. Спикером выступает вице-мэр Алексей Бубнов. В начале месяца Бубнов, который курирует вопросы благоустройства, заявил, что дороги в городе «в целом хорошие», но где-то на них негативно влияет погода, а где-то в прошлом были использованы не те стройматериалы.

Между тем совсем недавно вице-мэр назвал «безобразным» состояние центрального участка улицы Малышева от 8 Марта до Московской. Сейчас автомобилисты оценивают ее состояние крайне негативно – на дороге сформировалась очень глубокая колея.

На многих центральных улицах уже начался дорожный ремонт, например, на улице Московской, что доставляет горожанам немало неудобств – в часы пик город подолгу стоит в пробках.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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